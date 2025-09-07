الأمين العام لهيئة كبار العلماء يشارك في حملة "اقتداء وعطاء"

شارك الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد، اليوم، في حملة التبرع بالدم التي نظمتها مدينة الملك سعود الطبية – عضو تجمع الرياض الصحي الأول – تحت شعار "اقتداء وعطاء".
وكان في استقباله المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور محمد المالكي، وعدد من قيادات المدينة، حيث قدموا شرحًا حول أهداف الحملة ومراحلها، ودورها الحيوي في تعزيز مخزون الدم لدعم المرضى والمصابين.
وأشاد الدكتور الماجد بجهود مدينة الملك سعود الطبية ومبادراتها المجتمعية والصحية النوعية، مؤكدًا أن هذه الحملة تجسد قيم التكافل والعطاء الراسخة في المجتمع السعودي، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم العمل الإنساني.
يُذكر أن حملة "اقتداء وعطاء" تهدف إلى نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم، وضمان توفر كميات كافية من وحدات الدم لتلبية احتياجات المستشفيات في مختلف مناطق المملكة.