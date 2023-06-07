"حارس".. اختتام التمرين الأمني السعودي البحريني المشترك بين قطاعَي الحرس الملكي

اُختتمت فعاليات التمرين الأمني المشترك بين الحرس الملكي السعودي والحرس الملكي البحريني "حارس" في مدينة تدريب الحرس الملكي بالرياض، بحضور رئيس هيئة العمليات المشرف العام على التمرين اللواء الركن محمد بن سعيد العمري، ونائب قائد الحرس الملكي البحريني اللواء الركن حمد بن خليفة النعيمي، وقادة وضباط ومنسوبي الحرس الملكي السعودي والبحريني.
تأتي إقامة التمرين ضمن التعاون والتنسيق المستمر بين رئاسة الحرس الملكي السعودي والحرس الملكي البحريني وبإشراف مباشر من الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي البحريني ورئيس الحرس الملكي السعودي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري.
واستمرت التطبيقات والتمارين لمدة أسبوعين في الميادين والأجنحة التعليمية، بإشراف كوادر مؤهلة في التدريب العسكري من ضباط وأفراد.
يذكر أن التمرين المشترك "حارس" هو الأول من نوعه بين القطاعين ويأتي تأكيداً على عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، التي تعد أنموذجاً وتعكس واقعاً لوحدة المصير المشترك.
ويهدف التمرين إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب العسكرية والأمنية بين البلدين الشقيقين ورفع كفاءة المشاركين في مهام أمن وحماية الشخصيات والأسلحة والرماية والعمليات الخاصة.