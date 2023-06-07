"حارس".. اختتام التمرين الأمني السعودي البحريني المشترك بين قطاعَي الحرس الملكي

اُختتمت فعاليات التمرين الأمني المشترك بين الحرس الملكي السعودي والحرس الملكي البحريني "حارس" في مدينة تدريب الحرس الملكي بالرياض، بحضور رئيس هيئة العمليات المشرف العام على التمرين اللواء الركن محمد بن سعيد العمري، ونائب قائد الحرس الملكي البحريني اللواء الركن حمد بن خليفة النعيمي، وقادة وضباط ومنسوبي الحرس الملكي السعودي والبحريني.