بكاء شديد وحلم الكعبة.. رحلة "صفية" التايوانية تكتمل بالإسلام و"ضيافة الملك" للعمرة

وعن زيارتها للحرمين الشريفين، لأول مرة، في حياتها، قالت صفية: "عندما زرت المسجد النبوي وخلال صلاتي فيه لم أتوقف عن البكاء من شدة التأثير أثناء تلاوة الإمام، حتى بعد وصولي إلى مكة المكرّمة ورؤيتي للكعبة المشرّفة -لأول مرة في حياتي- شعرت كأنني في حلم، ويعود الفضل في ذلك -بعد الله- إلى قيادة هذه البلاد المباركة التي تقدم الغالي والنفيس لأجل راحة المسلمين في العالم".