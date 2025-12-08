بدء التقديم على برامج الدراسات العليا "للماجستير والدكتوراه" بجامعة القصيم

أعلنت جامعة القصيم عن بدء استقبال طلبات التقديم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا "ماجستير ودكتوراه" للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، من اليوم وحتى يوم السبت 27 ديسمبر 2025م، عبر موقع الجامعة الإلكتروني.