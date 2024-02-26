علامة HONOR تعلن عن استراتيجية جديدة لجميع السيناريوهات مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر MWC 2024

بفضل تقنية Magic Capsule وMagic Portal، يقدم هاتف HONOR Magic6 Pro للمستخدمين تجربة أكثر تخصيصًا. بنقرة بسيطة على الإشعارات في الجزء العلوي من الشاشة، تتوسع Magic Capsule لتقدم معلومات وخيارات إضافية، مما يمنح المستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى حيثما أرادوا دون الحاجة إلى التنقل عبر التطبيقات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. وفي الوقت نفسه، تستغل Magic Portal الذكاء الاصطناعي لفهم رسائل المستخدم وسلوكه، وتبسيط المهام المعقدة في خطوة واحدة. على سبيل المثال، يتعرف الذكاء الاصطناعي في Magic Portal بسرعة على العناوين في رسالة نصية ويوجه المستخدمين إلى خرائط Google، مما يتيح التنقل بسهولة في متناول أيديهم. بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وفيسبوك، فإنه يعمل أيضًا على تبسيط الوصول والمشاركة، مما يسمح للمستخدمين بإعادة توجيه نتائج البحث عبر الإنترنت بسحبة واحد فقط. علاوة على ذلك، تعمل Magic Portal على تسهيل تجارب التسوق القائمة على الصور، وتوجيه المستخدمين بسلاسة إلى المنصات، حيث يمكنهم العثور على العناصر المطلوبة وشرائها.