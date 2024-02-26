علامة HONOR تعلن عن استراتيجية جديدة لجميع السيناريوهات مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر MWC 2024

كشفت العلامة التجارية التكنولوجية العالمية HONOR اليوم عن استراتيجيتها الجديدة الشاملة لجميع السيناريوهات من خلال تقديم التعاون عبر أنظمة التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي القائم على فهم الإنسان ومجموعة من الأجهزة الذكية مع الشركاء العالميين.
خلال كلمة تعلن علامة HONOR عن الإطلاق العالمي لجهاز HONOR Magic6 Pro فحسب، بل أعلنت أيضًا عن كمبيوتر HONOR MagicBook Pro 16 الذي يعد أحدث أجهزة AIPC، وجميعها مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى منصة HONOR لتمكين التجارب التي تضع تجربة المستخدم في المقام الأول.
في هذه المناسبة تحدث السيد جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR Device Co., Ltd. قائلاً مع التقدم المستمر نحو عصر الذكاء الاصطناعي، تلتزم HONOR بتقديم ابتكارات تضع الإنسان في المقام الأول والتي توفر تجربة مفتوحة وسلسة لتلبية رغبات عملائنا وحل المشاكل التي قد تواجههم." كما أضاف "يسعدنا أن نعلن عن الإطلاق العالمي لهواتف HONOR الذكية الجديدة وأجهزة الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُحدث ثورة حقيقية في تجربة المستخدم بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة، مع كسر الحدود في التفاعل بين الإنسان والآلة."
هاتف HONOR Magic6 Pro هو أحدث إضافة إلى مجموعة HONOR Magic Series الرائدة، ويتميز HONOR Magic6 Pro بتقنياته المتقدمة في التصوير الفوتوغرافي، شاشة العرض، الأداء وتجارب المستخدم المدعومة بالذكاء الاصطناعي. انطلاقًا من التزامها بدفع حدود الابتكار ووضع تجربة المستخدم في المقدمة، كشفت HONOR عن MagicOS 8.0، وهو أحدث نظام تشغيل يعتمد علىAndroid والذي يقدم الذكاء الاصطناعي المعزز بالكامل وأول نظام تشغيل بواجهة مستخدم قائمة على النوايا المستخدم في عالم الأجهزة الذكية. وبهذا، تعمل HONOR على إحداث طفرة في تجربة المستخدم، حيث تقدم أساليب جديدة تمامًا ومتعددة النماذج للبشر للتفاعل مع أجهزتهم الذكية.
بفضل تقنية Magic Capsule وMagic Portal، يقدم هاتف HONOR Magic6 Pro للمستخدمين تجربة أكثر تخصيصًا. بنقرة بسيطة على الإشعارات في الجزء العلوي من الشاشة، تتوسع Magic Capsule لتقدم معلومات وخيارات إضافية، مما يمنح المستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى حيثما أرادوا دون الحاجة إلى التنقل عبر التطبيقات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. وفي الوقت نفسه، تستغل Magic Portal الذكاء الاصطناعي لفهم رسائل المستخدم وسلوكه، وتبسيط المهام المعقدة في خطوة واحدة. على سبيل المثال، يتعرف الذكاء الاصطناعي في Magic Portal بسرعة على العناوين في رسالة نصية ويوجه المستخدمين إلى خرائط Google، مما يتيح التنقل بسهولة في متناول أيديهم. بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وفيسبوك، فإنه يعمل أيضًا على تبسيط الوصول والمشاركة، مما يسمح للمستخدمين بإعادة توجيه نتائج البحث عبر الإنترنت بسحبة واحد فقط. علاوة على ذلك، تعمل Magic Portal على تسهيل تجارب التسوق القائمة على الصور، وتوجيه المستخدمين بسلاسة إلى المنصات، حيث يمكنهم العثور على العناصر المطلوبة وشرائها.
من خلال العمل مع الشركاء ومطوري التطبيقات، تدعم Magic Portal أكثر من 100 تطبيق ضمن الأكثر استخدامًا على مستوى العالم، وتزود المستخدمين بتجربة سلسة عبر منصات مختلفة مع ضمان استمتاع المستخدمين بالإمكانات الكاملة لـ Magic Portal مع تطبيقاتهم المفضلة.
من خلال تبني روح الانفتاح والتعاون في عصر الذكاء الاصطناعي، تعمل HONOR بشكل نشط مع شركاء الصناعة، وتسعى جاهدة لتقديم المزيد من التقنيات الرائدة في الصناعة للجمهور. لتوفير معاينة للفرص المستقبلية المحتملة، تقوم HONOR بإدخال LlaMA مفتوح المصدر داخل HONOR Magic6 Pro، والذي يمكنه إكمال وظائف مثل الأسئلة والأجوبة، كتابة النصوص، فهم القراءة في حالة عدم الاتصال بالإنترنت. يمكن أن يؤدي التعاون داخل الصناعة مثل هذا إلى مستقبل أكثر إبداعًا للمستخدمين.
وبتوضيح الإمكانيات التي قد توفرها ميزة تتبع العين على الهاتف الذكي في المستقبل، كشفت HONOR عن كيفية التحكم في السيارة دون استخدام اليدين من خلال نظام تتبع العين الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في HONOR Magic6 Pro. ويوضح النموذج التجريبي كيف يمكن للتفاعل بين الهواتف الذكية والمركبات المعززة بالذكاء الاصطناعي أن يتجاوز الشاشة أو عناصر التحكم الصوتية، مما يفسح المجال للعديد من التفاعلات بين الإنسان والأجهزة.
استمتع بتجربة التصوير الرياضي الاحترافي مع نظام كاميرا Falcon المدعوم بالذكاء الاصطناعي من HONOR
بينما يتطلع المستهلكون إلى عام مليء بالأحداث الرياضية، جعلت HONOR من أولوياتها تقديم صور فوتوغرافية رياضية غاية في الروعة، مع سرعات التقاط محسنة ولقطات أكثر وضوحًا. من خلال طرح نظام كاميرا HONOR Falcon الجديد والمحسّن المدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي المزود بقاعدة بيانات أكبر بـ 28 مرة من الجيل السابق، يشتمل هاتف HONOR Magic6 Pro على تقنية HONOR AI Motion Sensing Capture، وهي خوارزمية التقاط متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتنبأ وتلتقط الصور في اللحظات الحاسمة دون عناء وبدقة فائقة. تتفوق تقنية HONOR AI Motion Sensing Capture المتقدمة في HONOR Magic6 Pro على الجيل السابق من خلال تغطية مجموعة واسعة من الألعاب الرياضية والأنشطة مثل القفز والرقص والفنون القتالية، مما يجعلها مثالية لالتقاط لحظات مثيرة في الأحداث الرياضية والسباقات.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم نظام الكاميرا الجديد من HONOR عدسة كاميرا مقربة بدقة 180 ميجابكسل (f/2.6، OIS) مع تقريب بصري2.5x وتقريب رقمي يصل إلى 100x. يتميز هاتف HONOR Magic6 Pro أيضًا بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل (f.2.0، EIS) وكاميرا رئيسية قوية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة متغيرة (f/1.4 وf/2.0، OIS)، لالتقاط اللحظات السريعة بوضوح شديد دون المساومة على التفاصيل.
يتميز هاتف HONOR Magic6 Pro بزجاج الشاشة الأكثر مقاومة للسقوط بين الهواتف حتى الآن، ويقدم تحسينات في مقاومة سقوط الشاشة. تم التحقق من ذلك من خلال شهادة القدرة على مقاومة سقوط الزجاج من فئة الخمس نجوم من SGS في سيناريوهات متعددة، وتستخدم الشاشة مواد متقدمة بتحسينات في كثافة الكريستال بنسبة 50%، مما يعزز قدراتها على امتصاص الصدمات بما يصل إلى 10 مرات مقارنة بالزجاج العادي1.
بالإضافة إلى متانته، يتميز هاتف HONOR Magic6 Pro بشاشة LTPO Eye Comfort Display2 رائدة في الصناعة مقاس 6.8 بوصة ومنخفضة الطاقة، مما يوفر تجربة مشاهدة استثنائية مع إعطاء الأولوية لراحة المستخدمين من خلال مجموعة من الابتكارات التي تعطي أولوية قصوى للمستخدم. بما في ذلك أعلى مستويات التعتيم PWM بمعدل 4320 هرتز، والتعتيم الديناميكي، وشاشة العرض الليلية القابلة للتخصيص، وميزة Nature Tone.
يتم تشغيل هاتف HONOR Magic6 Pro بواسطة منصة Snapdragon 8 Gen 3 المحمولة، مما يوفر تحسنًا بنسبة 30% في أداء وحدة المعالجة المركزية وزيادة أداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة 25% للأجهزة الجديدة. بفضل محرك Qualcomm® AI، يتم دعم ميزات الذكاء الاصطناعي في HONOR Magic6 Pro بسلاسة واستقرار استثنائيين، مما يحقق تحسنًا ملحوظًا بنسبة 98% مقارنة بالطرز السابقة. بالإضافة إلى ذلك، توفر منصة Snapdragon 8 Gen 3 المحمولة تجارب ألعاب استثنائية بكفاءة بطارية رائعة ومليئة بالتطورات التي تعيد تعريف الأداء القوي.
وإدراكًا للأهمية المتزايدة لعمر البطارية بالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على أجهزتهم للاستخدام لفترة طويلة، تبرز HONOR كأول علامة تجارية تطبق ابتكارات البطاريات الناشئة من قطاعات أخرى على الهواتف الذكية. مستوحاة من صناعة السيارات الكهربائية الثورية (EV)، تقدم HONOR بطارية HONOR من الجيل الثاني الجديدة كليًا المصنوعة من السيليكون والكربون مع HONOR E1، وهي مجموعة شرائح تعمل على تعزيز كفاءة الطاقة، إلى HONOR Magic6 Pro. تُظهر بطارية 5600 مللي أمبير4 أداءً استثنائيًا في درجات الحرارة المنخفضة، ويمكن للمستخدمين تشغيل فيديو YouTube لمدة 81 دقيقة5 عند -20 درجة مئوية مع بقاء مستوى البطارية 10% فقط. بالإضافة إلى ذلك، بفضل تقنية الشحن السلكي السريع من HONOR بقدرة 80 واط والشحن السريع اللاسلكي من HONOR6 بقدرة 66 واط، يمكن للمستخدمين شحن هاتف HONOR Magic6 Pro بنسبة 100% في 40 دقيقة فقط، مما يتيح للمستخدمين الأكثر انشغالًا شحن أجهزتهم بسرعة أثناء التنقل.
بفضل التميز في تقنية البطارية المتقدمة لجهاز HONOR Magic6 Pro، حصل الجهاز على المركز الأول في تصنيفات البطاريات العالمي DXOMARK بأعلى درجة 157. أيضًا، مع أول خمس علامات DXOMARK مُنحت في عام 2024، بقدم هاتف HONOR Magic6 Pro أداء متميز على مستوى الكاميرا، قدرات الصوت، شاشة العرض، البطارية والصور السيلفي.
لتمكين تجربة كمبيوتر ذكية لجميع السيناريوهات، أطلقت HONOR أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، HONOR MagicBook Pro 16، مع إمكانية التعاون بين أنظمة التشغيل. من خلال الاستفادة من تحسينات الأداء التي توفرها تقنية الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام الأساسي من HONOR مع وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات المتطورة، يجعل HONOR MagicBook 16 Pro مشاركة الإشعارات ومزامنة المواد عبر هواتف HONOR الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية بلا عناء مع MagicRing، مما يضمن أقصى درجات الراحة وسهولة الوصول.
وبنقل تجربة جميع السيناريوهات إلى الأجهزة الأقل حجمًا، أصدرت HONOR أيضًا أحدث أجهزة الكمبيوتر اللوحية، HONOR Pad 9. الذي يتميز بشاشة العرض الكاملة من HONOR الرائعة مقاس 12.1 إنش ودقة 2.5K مع معدل تحديث 120 هرتز9، ونظام صوتي بثمانية مكبرات صوت يشتمل على تكنولوجيا ضبط الصوت HONOR Histen. HONOR Pad 9 هو جهاز لوحي مليء بالميزات يوفر تجربة مستخدم استثنائية بالإضافة إلى تصميمه المميز.
في MWC هذا العام، لم تقدم HONOR رسميًا الهاتف الذكي PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR القابل للطي إلى المسرح العالمي للمرة الأولى فحسب، بل كشفت HONOR أيضًا عن إعلان تشويقي لهاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR، وهو هاتف ذكي يجسد أيضًا روح للعلامة التجارية. بورشه ديزاين. فيما يتعلق بتفاصيل المنتج وتوافره في السوق، ستوفر HONOR المزيد من المعلومات قريبًا.
تم تصميم هاتف HONOR Magic6 Pro للمستخدمين الذين يفضلون الأسلوب الأنيق والعصري والجاذبية الفريدة، وسيكون متاحًا باللون الأسود والاخضر، بسعر يبداً من 1,299 يورو. وسيتوفر Porsche Design HONOR Magic V2 RSR باللون الرمادي العقيق وبسعر يبدأ من 2,699 يورو.
يتوفر جهاز HONOR MagicBook 16 Pro باللونين الأبيض والأسود منتصف الليل بدءًا من الربع الثاني من 2024. يأتي جهاز HONOR Pad 9 بلونين مذهلين، الفضي الرمادي والازرق السماوي، وسيكون سعره 349 يورو.