نشاط ملحوظ في "قرطاسيات مكة" لتقليص حجم الكتب الدراسية

تشهد عددٌ من المكتبات القرطاسية بالعاصمة المقدسة طلبات وحجزًا تمتد لساعات وفي بعض الأحيان لليوم التالي بهدف تقسيم الكتاب المدرسي إلى ثلاثة أجزاء في محاولات من أولياء الأمور والطلاب لتخفيف من أحجام الكتب الدراسية بعد طباعة الفصول الثلاثة بكتاب واحد يصل عدد بعض صفحاتها إلى قرابة 600 صفحة.