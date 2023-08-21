نشاط ملحوظ في "قرطاسيات مكة" لتقليص حجم الكتب الدراسية

تشهد عددٌ من المكتبات القرطاسية بالعاصمة المقدسة طلبات وحجزًا تمتد لساعات وفي بعض الأحيان لليوم التالي بهدف تقسيم الكتاب المدرسي إلى ثلاثة أجزاء في محاولات من أولياء الأمور والطلاب لتخفيف من أحجام الكتب الدراسية بعد طباعة الفصول الثلاثة بكتاب واحد يصل عدد بعض صفحاتها إلى قرابة 600 صفحة.
"سبق" تجولت في عددٍ من القرطاسيات شرق العاصمة المقدسة والتي توافد عليها أولياء أمور وطلاب في المراحل الدراسية غالبيتهم في المرحلة الثانوية.
إذ يقومون بتقسيم الكتاب إلى ثلاثة فصول دراسية وتغليف كل كتاب على حدة للتقليل من حجم الكتاب لكل فصل دراسي وتخفيف حجم الحقيبة المدرسية.
ويقول أحد أولياء الأمور إن حجم الكتاب جدًا كبير وحفاظًا عليه من التلف أو التمزق نقوم بفصل كل فصل دراسي عن الآخر.
يُذكر أن تسعيرة تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء تبلغ 45 ريالاً للفصول الثلاثة بمعدل 15 ريالاً للفصل الدراسي الواحد في أغلب المكتبات مما يشير إلى اتفاق مسبق.