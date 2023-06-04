استدارة للسُحب والرياح و"بيبارجوي" تتهيّأ للقدوم.. عاصفة مدارية في بحر العرب

يُشير آخر صور الأقمار الاصطناعية، إلى استمرار دوران السُحب واستدارة واضحة للرياح في طبقات الجو المُختلفة جنوب بحر العرب، إلا أن هذا النظام المداري يجد مضايقة من رياح المونسون من الجنوب التي بدأت هبوبها لأجواء شمال المحيط الهندي.