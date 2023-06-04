استدارة للسُحب والرياح و"بيبارجوي" تتهيّأ للقدوم.. عاصفة مدارية في بحر العرب

يُشير آخر صور الأقمار الاصطناعية، إلى استمرار دوران السُحب واستدارة واضحة للرياح في طبقات الجو المُختلفة جنوب بحر العرب، إلا أن هذا النظام المداري يجد مضايقة من رياح المونسون من الجنوب التي بدأت هبوبها لأجواء شمال المحيط الهندي.
ومن المُتوقع، وفق موقع "طقس العرب"، أن يتطوّّر هذا النظام قادم الأيام؛ وذلك بالتزامن مع تحركه للشمال الشرقي ليجد بيئة مناسبة حينئذ لتطوره.
وتجري تسمية الحالات المدارية التي تتشكل في شمال المحيط الهندي من قِّبل المركز الإقليمي المتخصص للأرصاد الجوية ومقره في نيودلهي -الهند- بالنيابة عن البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للأرصاد الجوية.
ومن المُنتظر أن يكون اسم "بيبارجوي" هو الاّسم القادم للحالة المدارية المُتوقعة في بحر العرب وهو مسمى مُقترح من جمهورية بنغلاديش.