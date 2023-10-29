وزير الصحة : مرحلة التهيئة للتأمين تبدأ منتصف العام القادم 2024 وسيستغرق العمل عليها قرابة عامين لاكتمالها

أوضح وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل خلال جلسة حوارية في ملتقى الصحة العالمي اليوم، أن الفرق بين التأمين الصحي الوطني والتأمين الصحي الخاص، هو أن التأمين الوطني مكفول من الدولة (مجاني)، ولا يوجد له سقف، وأنه لا يتطلب تجديداً بشكل سنوي.
وأشار في جلسة حوار وزارية في ملتقى الصحة العالمي اليوم في حديثه عن التأمين الصحي الوطني إلى أن مرحلة التهيئة للتأمين الوطني تتزامن مع بداية المرحلة الثانية من التحول في وزارة الصحة بانتقال التجمعات الصحية التدريجي إلى شركة الصحة القابضة وهي العملية المخطط أن تبدأ منتصف العام القادم 2024؛ والتي سيستغرق العمل فيها قرابة عامين لاكتمالها، تليها مراحل تفعيل التأمين الصحي الوطني للمستفيدين، ويأتي ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.
الجدير بالذكر أنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٤٦٩ القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني في منتصف العام الماضي ٢٠٢٢ (شهر يوليو)