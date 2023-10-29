وزير الصحة : مرحلة التهيئة للتأمين تبدأ منتصف العام القادم 2024 وسيستغرق العمل عليها قرابة عامين لاكتمالها

وأشار في جلسة حوار وزارية في ملتقى الصحة العالمي اليوم في حديثه عن التأمين الصحي الوطني إلى أن مرحلة التهيئة للتأمين الوطني تتزامن مع بداية المرحلة الثانية من التحول في وزارة الصحة بانتقال التجمعات الصحية التدريجي إلى شركة الصحة القابضة وهي العملية المخطط أن تبدأ منتصف العام القادم 2024؛ والتي سيستغرق العمل فيها قرابة عامين لاكتمالها، تليها مراحل تفعيل التأمين الصحي الوطني للمستفيدين، ويأتي ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.