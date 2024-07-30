إنقاذ 9 سعوديين إثر غرق مركب يقلّهم في نهر النيل بمصر

وكشفت التحريات الأولية أن عائلة مصرية تستضيف أقاربها من الجنسية السعودية، خرجت للتنزه في النيل، حيث استقلوا مركبًا سياحيًا صغيرًا، لكنه غرق في المياه، مما أسفر عن إصابة أربعة سعوديين وخمسة مصريين، وقد تحسنت حالتهم الصحية لاحقًا.