إنقاذ 9 سعوديين إثر غرق مركب يقلّهم في نهر النيل بمصر

أعلنت السلطات المصرية إنقاذ 9 أشخاص من أسرة سعودية؛ جراء غرق مركب في نهر النيل اليوم الثلاثاء.
وقد توفي شخصان وفُقِد ثلاثة وتم إنقاذ تسعة آخرين عقب تعرض مركب سياحي (لنش) للغرق في مياه نهر النيل بالقاهرة.
وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، بجنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخطارًا من الخدمات الأمنية بمستشفى القصر العيني يفيد بوصول مصابين ومتوفين إثر غرق اللنش الذي كان على متنه 14 مصريًا وسعوديًا بنهر النيل.
وكشفت التحريات الأولية أن عائلة مصرية تستضيف أقاربها من الجنسية السعودية، خرجت للتنزه في النيل، حيث استقلوا مركبًا سياحيًا صغيرًا، لكنه غرق في المياه، مما أسفر عن إصابة أربعة سعوديين وخمسة مصريين، وقد تحسنت حالتهم الصحية لاحقًا.
وتوفى مصريان اثنان، ويتواصل البحث عن المفقودين.