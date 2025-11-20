مهرجان الرياضيات في مكة المكرمة.. يفتح آفاق المستقبل في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية

ويضم المهرجان الذي يستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، باقة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والورش التعليمية التي تركز على مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والمدن الذكية، كما يتيح للطلاب والمهتمين بالتقنية فرصة التعرّف على أسس بناء التقنيات المتقدمة، من خلال محطات تعليمية تعتمد على الجبر الخطي والخوارزميات، إلى جانب تجارب عملية مباشرة في برمجة الروبوتات والتحكّم بها.