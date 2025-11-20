مهرجان الرياضيات في مكة المكرمة.. يفتح آفاق المستقبل في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية

يُقدم مهرجان الرياضيات لغة العلوم الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم، بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وجامعة أم القرى، "منطقة المستقبل.. عالم الابتكار"؛ بهدف تعزيز الثقافة العلمية لدى المجتمع، وإتاحة تجربة معرفية واسعة تعرّف الزوار على تقنيات المستقبل، وتدعم قدراتهم الإبداعية.
ويضم المهرجان الذي يستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، باقة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والورش التعليمية التي تركز على مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والمدن الذكية، كما يتيح للطلاب والمهتمين بالتقنية فرصة التعرّف على أسس بناء التقنيات المتقدمة، من خلال محطات تعليمية تعتمد على الجبر الخطي والخوارزميات، إلى جانب تجارب عملية مباشرة في برمجة الروبوتات والتحكّم بها.
ويشكّل الحدث منصة للتواصل بين الزوار والباحثين والمهتمين، من خلال الاطلاع على أحدث الابتكارات والمشروعات العلمية المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تعمل على تمكين الأجيال من استيعاب التحولات التقنية المتسارعة، وتطوير مهاراتهم في مجالات الهندسة والبرمجيات والذكاء الاصطناعي.
ويشهد المهرجان مشاركة واسعة من طلاب المدارس والجامعات، مع تخصيص مناطق تعليمية وتجريبية للأطفال لتنمية حب الاستكشاف، وتعزيز قدراتهم العلمية منذ سن مبكرة، إضافة إلى عروض تقنية متقدمة تقدم تصورًا مستقبليًا لحلول المدن الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.
ويُمثّل مهرجان الرياضيات لغة العلوم مبادرة وطنية تسعى إلى إيجاد بيئة تعليمية محفّزة على الابتكار، وتعزيز الحضور العلمي للمجتمع من خلال أنشطة نوعية تدعم بناء جيل متمكن من علوم المستقبل، كما يأتي المهرجان في إطار رؤية واحة الملك سلمان للعلوم الرامية إلى نشر الثقافة العلمية، وبناء مجتمع واعٍ قادر على الإسهام في التطور التقني العالمي، وتمكين الطلاب والمهتمين من أدوات المعرفة التي تؤهلهم للمنافسة في اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.