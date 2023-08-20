الاقتصاد السعودي على الطريق الصحيح: نمو الإيرادات غير النفطية 5.5%.. والمستهدفات تتحقق

شهدت السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023 طفرة في النمو بالعديد من المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية؛ إذ سجَّلت أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من 2023، بلغت 12.9% على أساس سنوي، و2.6% على أساس ربعي، واستمرت على هذا النحو طوال الربع الثاني من العام الجاري.