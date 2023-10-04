سمو محافظ الأحساء يستقبل معالي مدير الأمن العام

استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، في مكتب سموّه بمقر المحافظة، اليوم "الأربعاء"؛ معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعددًا من قيادات الأمن العام.
وثمّن سموُّه الدورَ الذي يقوم به رجال الأمن لحماية الوطن والسهر على حفظه واستقراره، مؤكدًا أن القطاعات الأمنية حقّقت العديد من الإنجازات بفضل المولى عز وجل ثم بالرعاية والمتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة، أيدها الله.
واطّلع سموّه خلال اللقاء على الخطط والمبادرات والبرامج الأمنية، والتي سيتمّ العمل بها خلال الفترة المقبلة؛ وذلك للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدّمة للمواطنين والمقيمين.
من جانبه أعرب معالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، عن شكره لسموّ محافظ الأحساء على اهتمامه ومتابعته لجهود القطاعات الأمنية بالمحافظة.