سمو محافظ الأحساء يستقبل معالي مدير الأمن العام

استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، في مكتب سموّه بمقر المحافظة، اليوم "الأربعاء"؛ معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعددًا من قيادات الأمن العام.