"جودة الحياة" يحفز المشاريع الثقافية بنحو 181 مليون ريال

أما فيما يتعلق بقطاع الإعلام، فقد عمل البرنامج على مجموعة من المبادرات المتعلقة بقطاعات جودة الحياة المرتبطة، ومنها ما نفذته وزارة الإعلام والجهات التابعة لها في مبادرة مرتبطة بالحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي تأتي جزءاً من حملات توعية المجتمع ضد انتشار آفة المخدرات التي نفذتها وزارة الإعلام تحقيقاً للهدف الإستراتيجي - تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات - أحد الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 المسندة إلى برنامج جودة الحياة، إضافة إلى عدد من المؤشرات المتعلقة بالإعلام؛ منها مؤشر عدد وسائل الإعلام المتاحة مثل التلفزيون والراديو والصحف، حيث حقق البرنامج 165 وسيلة إعلامية، بنسبة أعلى من المستهدف وهي 150 وسيلة، فيما بلغت عدد المؤلفات المحلية من الكتب 5668 كتاباً، محققة بذلك أعلى من المستهدف بنسبة 196% لسنة 2023م، إلى جانب ما حققه البرنامج من أثرِ اقتصادي كبير في القطاعات المستهدفة، لاسيما قطاع السياحة، الذي حقق 925.46 ألف وظيفة في عام 2023م، جميعها جاءت بعد - توفيق الله - نتيجة لما تحقق من إنجازات في مختلف مبادرات البرنامج التي نفذتها وزارة السياحة والجهات التابعة لها سواء في دعم وتمكين الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة أو المشاريع التي انطلقت أو برامج التأهيل والتدريب التي استفاد منها آلاف الشباب.