زراعة صمام صناعي لمريض في القصيم دون خيوط جراحية

وقال "تجمع القصيم الصحي" إن أطباء مركز الأمير سلطان لطبّ وجراحة القلب بالقصيم تمكنوا من إجراء التدخل الجراحي العاجل عقب أن حضر المريض المستشفى وهو يعاني من أعراض حالة تضيّق في الصمام الأورطي الذي أثّر بشكل كبير على نشاطه البدني، فأصيب على إثرها ببدانة مفرطة.