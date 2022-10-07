فلكية جدة: ظاهرة "ذروة التنينيات 2022" في سماء السعودية و الوطن العربي يوم السبت

وتابع: يرجع السبب في أن تساقط الشهب يكون في بعض الأحيان جيدًا، كما حصل في العام 2011 مقارنة بسنوات أخرى إلى أن المذنب مصدر هذه الشهب كان في أقرب نقطة من الشمس (الحضيض) وذلك يعني مزيدًا من الجزئيات الغبارية المنتشرة على طول مداره، عندئذ يكون عرض الشهب في أفضل أحواله.