"دورة تدريبية" للمزارعين بهيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان

نفذت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، يوم أمس الثلاثاء، دورة تدريبية للمزارعين بالمحافظات الجبلية، ضمن برنامج الهيئة لليوم الوطني ٩٢، بمشاركة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وجمعية التوعية بأضرار القات "أمل".
وتَضمنت الدورةُ عدة محاور، هي: استدامة زراعة البن، وتعريف المزارعين بمنصة فطري، والتوعية بأضرار القات، أما المحور الآخر فكان للتعريف بأهمية رفع مستوى الوعي للمزارعين، وكفاءتهم في التعامل مع البن أثناء زراعته والعناية به، وحصاده وتسويقه، وزيادة نسبة الإنتاج للأعوام القادمة، وكيفية زراعة شتلات البن، والقضاء على الأمراض ومقاومتها، قدمتها المهندسة الزراعية بالهيئة عايشة غزواني.
بعد ذلك، تم تقديم عرض لمنصة "فطري" بهدف تعريف المزارعين باستخدام المنصة لمقاومة انتشار قرود البابون بالمحافظات الجبلية، والمحافظة على زراعة أشجار البن، لحين البدء في تطبيق برنامج الحد من انتشارها، من قِبَل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
واختُتمت الدورة بكلمة رئيس جمعية التوعية بأضرار القات الشيخ علي شيبان العامري، من خلال دور الجمعية وما تقدمه من برامج وأنشطة لتحقيق رسالتها وأهدافها التي أنشئت من أجلها، والاستفادة من خدماتها بالمحافظات الجبلية.
يأتي ذلك، بدعم واهتمام من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.