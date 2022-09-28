"دورة تدريبية" للمزارعين بهيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان

وتَضمنت الدورةُ عدة محاور، هي: استدامة زراعة البن، وتعريف المزارعين بمنصة فطري، والتوعية بأضرار القات، أما المحور الآخر فكان للتعريف بأهمية رفع مستوى الوعي للمزارعين، وكفاءتهم في التعامل مع البن أثناء زراعته والعناية به، وحصاده وتسويقه، وزيادة نسبة الإنتاج للأعوام القادمة، وكيفية زراعة شتلات البن، والقضاء على الأمراض ومقاومتها، قدمتها المهندسة الزراعية بالهيئة عايشة غزواني.