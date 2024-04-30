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تجار السموم يواصلون التساقط.. ضبط 6 في الرياض ونجران والجريمة "حشيش وأقراص"

"مكافحة المخدرات" بالمرصاد.. توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة
تجار السموم يواصلون التساقط.. ضبط 6 في الرياض ونجران والجريمة "حشيش وأقراص"

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية، ومواطنَيْن بمنطقة نجران؛ لترويجهم (70.935) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

من جهة أخرى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية بمنطقة الرياض؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر.

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الرياض
المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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