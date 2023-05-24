الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مواطن لتهريبه 114 كجم قات

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه 114 كيلو جراماً من نبات القات المخدّر مخبأةً في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.
وتمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتُهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلوماتٍ لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.