كتفًا بكتف.. "جوازات ظهران الجنوب" تطلق مبادرة "نعتز بخدمتكم" لأبطال الحد الجنوبي

وأضاف: رسالتنا مفادها أنكم يا من أعطيتم أرواحكم دفاعًا عن وطننا الغالي؛ ها نحن معكم اليوم وفي كل لحظة في الخطوط الأمامية غير آبهين بتربص العدو؛ فنحن مع رجال أشاوس لا نخشى شيئًا إلا الله، وجودنا معكم حفظ لوقتكم وتوفير لعناء وصولكم لنا؛ فلسنا بأجود منكم، ولسنا اليوم إلا جنودًا مثلكم نقدم الخدمة لكم بكل ما يُسنَد إلينا من مهام لخدمة هذا البلد الغالي.