كتفًا بكتف.. "جوازات ظهران الجنوب" تطلق مبادرة "نعتز بخدمتكم" لأبطال الحد الجنوبي

انطلقت مبادرة "نعتز بخدمتكم" ضمن برنامج أجاويد الذي نفذته هيئة تطوير عسير، وذلك بإشراف مباشر من العقيد فيصل الشهراني مدير إدارة الجوازات بمحافظة ظهران الجنوب.
وتهدف المبادرة إلى خدمة أبطال الحد الجنوبي في مواقعهم بالخطوط الأمامية على حدود المملكة، وبالتحديد في ثكناتهم العسكرية، من خلال تفعيل خدمة نظام "أبشر"، وحل أي مشكلة قد تواجههم في هذا النظام؛ لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة وللتيسير عليهم.
وقال العقيد "الشهراني": بعد التنسيق مع قيادات القوات البرية، انطلقت فرق الجوازات بكامل طاقاتها لتنتشر على الحد، وتقف جنبًا إلى جنب مع أبطال الحد الجنوبي؛ لتقدّم خدماتها وتسهل الإجراءات؛ تقديرًا وعرفانًا بجهود جنودنا البواسل المرابطين على الحدود.
وأضاف: رسالتنا مفادها أنكم يا من أعطيتم أرواحكم دفاعًا عن وطننا الغالي؛ ها نحن معكم اليوم وفي كل لحظة في الخطوط الأمامية غير آبهين بتربص العدو؛ فنحن مع رجال أشاوس لا نخشى شيئًا إلا الله، وجودنا معكم حفظ لوقتكم وتوفير لعناء وصولكم لنا؛ فلسنا بأجود منكم، ولسنا اليوم إلا جنودًا مثلكم نقدم الخدمة لكم بكل ما يُسنَد إلينا من مهام لخدمة هذا البلد الغالي.
وشكر "الشهراني" أبطال الحد الجنوبي وكل المسؤولين بقيادة القوات البرية وغيرها من القطاعات المشاركة والمرابطة على الحد الجنوبي وجميع حدود المملكة على ما يقدمونه من تضحية بأنفسهم.