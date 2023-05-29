السعودية وأمريكا تُصدران بيانًا بشأن تمديد وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية بالسودان

وتفصيلاً، أكد الطرفان عزمهما على استخدام التمديد لمدة خمسة أيام لتنفيذ أحكام وقف إطلاق النار الأول، التي لم تتحقق بالكامل، بما في ذلك تسليم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتسهيل إصلاح الخدمات الأساسية، وإخلاء الجهات المسلحة من المستشفيات.