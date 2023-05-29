السعودية وأمريكا تُصدران بيانًا بشأن تمديد وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية بالسودان

تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أنه في يوم 29 مايو 2023م بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وقَّع ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تمديد لاتفاقية 20 مايو لفترة قصيرة لمدة (خمسة أيام) لوقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية؛ لإتاحة مزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملهم الحيوي.
وتفصيلاً، أكد الطرفان عزمهما على استخدام التمديد لمدة خمسة أيام لتنفيذ أحكام وقف إطلاق النار الأول، التي لم تتحقق بالكامل، بما في ذلك تسليم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتسهيل إصلاح الخدمات الأساسية، وإخلاء الجهات المسلحة من المستشفيات.
ودانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية استمرار الضربات الجوية والهجمات والتحركات المحظورة، وحثَّتا الطرفَين على احترام التزاماتهما بالامتناع عن تلك الأعمال خلال فترة تمديد الأيام الخمسة.
واتفق الطرفان على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد، الذي قد يستلزم إخلاء القوات من المناطق الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين، وإزالة المزيد من العوائق أمام حرية تنقُّل المدنيين والمساعدات الإنسانية، وتمكين الموظفين الحكوميين من استئناف واجباتهم المعتادة.
وتُذكِّر المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الطرفَيْن بأنه لا يزال يتعين عليهما التقيد بالتزاماتهما بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد المبرمة في 20 مايو، وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان.