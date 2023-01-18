نصب ونقل مخالفين.. سقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

وفي القنفذة، تم القبض على مواطن قام بنقل 10 مخالفين لنظام أمن الحدود، كما تم القبض على مواطنيْن بحوزتهما 415 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر في الرياض مخبأةً في حقيبة داخل مركبة يقودها أحدهما.