نصب ونقل مخالفين.. سقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، أمس الثلاثاء، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على 26 مخالفاً لنظام الإقامة في مواقع الفحص الدوري بالرياض .
وفي الطائف، تم القبض على مواطن ارتكب حادثة جنائية تمثلت في النصب على مندوب توصيل بطلب بضاعة وبعد تسلمها هرب من الموقع دون دفع قيمتها .
وفي القنفذة، تم القبض على مواطن قام بنقل 10 مخالفين لنظام أمن الحدود، كما تم القبض على مواطنيْن بحوزتهما 415 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر في الرياض مخبأةً في حقيبة داخل مركبة يقودها أحدهما.
وفي عسير، تم القبض على مواطن بحوزته 34 كجم من نبات القات المخدر مخبأةً داخل مركبته.