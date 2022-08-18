وكيل "الشؤون الإسلامية" يلتقي القائم بأعمال السفارة السعودية بتايلند

وجرى -خلال اللقاء- بحث عدد من الموضوعات التي تخدم أعمال وبرامج الوزارة في ضوء رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر الوسطية والاعتدال والتسامح في مملكة تايلند، كما ناقش الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر مكتب المستشار الإسلامي التابع للوزارة لخدمة مسلمي تايلند.