وكيل "الشؤون الإسلامية" يلتقي القائم بأعمال السفارة السعودية بتايلند

التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، اليوم الخميس في مقر السفارة السعودية بمملكة تايلند، القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك عصام بن صالح الجطيلي، بحضور المستشار الإسلامي المكلف بالسفارة ماجد بن محمد الضعيان.
وجرى -خلال اللقاء- بحث عدد من الموضوعات التي تخدم أعمال وبرامج الوزارة في ضوء رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر الوسطية والاعتدال والتسامح في مملكة تايلند، كما ناقش الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر مكتب المستشار الإسلامي التابع للوزارة لخدمة مسلمي تايلند.
وعقب اللقاء تفقد "العنزي" مكتب المستشار الإسلامي التابع للوزارة بالسفارة السعودية، والتقى منسوبيه واطلع على مناشط وبرامج المكتب التي ينفذها حالياً، منوهاً برسالة المكتب ودوره في تعزيز العلاقات وتنميتها وفق رؤية البلدين الصديقين.