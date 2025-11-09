وزير الخارجية يستقبل نظيره السريلانكي ويهديه طابعًا تذكاريًا بمناسبة 50 عامًا من العلاقات

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، معالي وزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، فيجيثا هيراث.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي ختام الاستقبال، قدّم سمو وزير الخارجية لنظيره السريلانكي طابعًا بريديًا تذكاريًا، بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء مدير إدارة جنوب آسيا، ماجد بن عبدالرحمن العتيبي.