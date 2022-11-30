"أمير عسير" يعزي أسرة ضحايا فاجعة طريق "الرين - وادي الدواسر"

قدّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مساء أمس، في مدينة أبها، التعازي والمواساة للمواطن إبراهيم بن محمد آل السعيد؛ من محافظة رجال ألمع، في وفاة ابنه محمد وأسرته المكونة من 8 أشخاص، إثر حادثٍ مروري على طريق الرين، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.