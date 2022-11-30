"أمير عسير" يعزي أسرة ضحايا فاجعة طريق "الرين - وادي الدواسر"

قدّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مساء أمس، في مدينة أبها، التعازي والمواساة للمواطن إبراهيم بن محمد آل السعيد؛ من محافظة رجال ألمع، في وفاة ابنه محمد وأسرته المكونة من 8 أشخاص، إثر حادثٍ مروري على طريق الرين، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
وكان الهلال الأحمر السعودي، قد كشف عن وقوع حادث الجمعة الماضي، نتج عنه تسع وفيات وإصابتان.
وتلقت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، عند الساعة 04:29 من صباح يوم الجمعة: 25 / 11 / 2022 بلاغاً من مواطن بوجود حادث تصادم على طريق الرين - وادي الدواسر بين سيارتين تُقلان عدداً من الركاب بالقرب من هجرة النميص، وبه عدد إصابات غير معروف.
وفور تلقي البلاغ تمّ توجيه 6 فِرَق إسعافية، وحين وصول أول فرقة للموقع، وبعد عملية فرز الحالات، تَبَيّن وجود تسع حالات وفاة وإصابتين تراوحتا بين المتوسطة والطفيفة، وتمّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت الحالات لمستشفى وادي الدواسر العام ورنية العام.