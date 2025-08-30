الشرقية على موعد مع تدشين مشاريع مائية كبرى تعزز موقعها كمصدر للإمدادات

كما ستنعكس هذه المشاريع بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة، عبر توسيع البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي، وينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت من الاستدامة وجودة الحياة محورًا رئيسًا.