الشرقية على موعد مع تدشين مشاريع مائية كبرى تعزز موقعها كمصدر للإمدادات

تشهد المنطقة الشرقية، صاحبة الريادة التاريخية في تأمين الإمدادات المائية للمملكة، مرحلة جديدة من التطور مع قرب تدشين مشاريع مائية كبرى ستشكّل علامة فارقة في مسيرة التنمية، وتعزز مكانتها كركيزة محورية في دعم الاقتصاد الوطني ومستقبل الموارد.
وتُعد هذه المشاريع نقلة نوعية من حيث الحجم والتنوع، إذ تستند إلى أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لرفع كفاءة الإمداد، وتعزيز منظومات التحلية والنقل والتوزيع، بما يسهم في تعزيز موثوقية الإمدادات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والقطاعات الاقتصادية.
كما ستنعكس هذه المشاريع بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة، عبر توسيع البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي، وينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت من الاستدامة وجودة الحياة محورًا رئيسًا.
ويجسد هذا الحدث المرتقب حجم الدعم الكبير الذي تحظى به المنطقة من القيادة الرشيدة، ويؤكد استمرار دور الشرقية كواجهة تنموية ومائية للمملكة، بما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والابتكار، ويرسخ مكانتها كمنبع رئيسي للإمداد المائي وركيزة أساسية من ركائز المستقبل المستدام.