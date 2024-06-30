السجل العقاري: تسجيل 4,774 قطعة في المدينة المنورة ودعوة للملاك للتسجيل الإلكتروني

أعلن السجل العقاري اليوم، عن بدء التسجيل لـ (4،774 قطعة عقارية) في 6 أحياء بالمدينة المنورة تضم (جزءًا من حي الملك فهد، وجزءًا من حي العاقول، وجزءًا من حي جماء أم خالد، حي سكة الحديد، وجزءًا من حي الخضراء، وجزءًا من حي أبيار الماشي).