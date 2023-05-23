جمهورية الأرجنتين تدعم ترشيح المملكة لاستضافة إكسبو 2030 وتؤكّد تطلُّعَها للمساهمة في إنجاح فعالياته

وتتنافس العاصمة السعودية الرياض بعد تقديم ملفّ ترشيحها، في سبتمبر "أيلول" الماضي، مع 3 مدن أخرى؛ حيث رشح المكتب الدولي للمعارض، مقرُّه العاصمة الفرنسية باريس، مدنًا في 4 دول لاحتضان الحدث المهم، تضمّ بجانب المملكة العربية السعودية "الرياض"، كلًّا من: كوريا الجنوبية "بوسان"، وإيطاليا "روما"، وأوكرانيا "أوديسا".