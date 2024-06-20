العدّاء العالمي "محمد فرح" يصف زيارته الأولى إلى مكة والكعبة المشرفة: "شعرت بقشعريرة الإيمان"

وفي التفاصيل قال محمد فرح العداء العالمي، لـ"سبق" عن مشاعره: "لا أستطيع أن أصف شعوري عندما دخلت مكة لأول مرة رأيت القبلة؛ حيث نصلي كل يوم باتجاهها خمس مرات في اليوم. بالنسبة لي أن أراها لأول مرة في حياتي كان شعورًا رائعًا أصبت بالقشعريرة، كان هذا الشعور رائعًا ولا يمكن وصفه، الحمد لله".