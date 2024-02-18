سمو محافظ الاحساء يكرّم الفائزين في مشروع ألوان الإبداعي

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم " الأحد " الفائزين في مشروع ألوان الإبداعي ، بمجلس سموّه بمقر المحافظة ، بحضور عددٍ من مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة، وعددٍ من منسوبي مجلس شباب المنطقة الشرقية، حيث كرم سموّه 12 مبدعًا ومبدعة في مجالات الفن والتصميم، بما يعكس الغنى الثقافي والإبداعي لمحافظة الأحساء.
ونوّه سموّه بما يحظى به شباب المملكة من دعم واهتمام ورعاية من القيادة الحكيمة - أيدها الله -تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة2030 ، مؤكدا سموّه أن مثل هذه المشاريع تسلّط الضوء على المواهب الواعدة في الأحساء، وتشكّل منصة لإبراز إبداعاتهم وتعزيز الحراك الثقافي والإبداعي بالمحافظة، لتسجيل بصمة مؤثرة في المشهد الثقافي السعودي.
على صعيد آخر عبّر الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية المهندس حسام بن محمد الغريب، عن شكره وامتنانه لسمو محافظ الأحساء ، لتكريمه للفائزين ورعايته للبرنامج وحرصه على دعم وتسهيل كل ما يحقق نمو وتمكين شباب المحافظة بمختلف المجالات، كما أن تكريم سموّه يعد احتفاءً بالإبداع الشبابي وتأكيدًا على الدور الهام الذي يلعبه شباب الأحساء في دفع عجلة التقدم الثقافي والإبداعي في المنطقة.
بدوره ثمن المهندس عبدالرحمن بن محمد الحمام قائد فريق مجلس شباب المنطقة بمحافظة الأحساء رعاية واهتمام سمو محافظ الأحساء لكافة أعمال المجلس بالمحافظة وأضاف : شارك في المشروع أكثر من 10 آلاف متسابق ومتسابقة، يمثلون نخبة من شباب الأحساء، كما نظمت 10 ورش عمل على هامش المشروع، ساهمت في صقل مهارات المشاركين وتوسيع مداركهم حيث، أشرف على تلك الورش لجان تحكيم مكونة من 6 خبراء متخصصين، أتاحت الفرصة للمشاركين للتعلم والتنافس في بيئة تعليمية تحفيزية لأكثر من 150 ساعة من التعلم المكثف والإبداع.