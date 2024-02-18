سمو محافظ الاحساء يكرّم الفائزين في مشروع ألوان الإبداعي

بدوره ثمن المهندس عبدالرحمن بن محمد الحمام قائد فريق مجلس شباب المنطقة بمحافظة الأحساء رعاية واهتمام سمو محافظ الأحساء لكافة أعمال المجلس بالمحافظة وأضاف : شارك في المشروع أكثر من 10 آلاف متسابق ومتسابقة، يمثلون نخبة من شباب الأحساء، كما نظمت 10 ورش عمل على هامش المشروع، ساهمت في صقل مهارات المشاركين وتوسيع مداركهم حيث، أشرف على تلك الورش لجان تحكيم مكونة من 6 خبراء متخصصين، أتاحت الفرصة للمشاركين للتعلم والتنافس في بيئة تعليمية تحفيزية لأكثر من 150 ساعة من التعلم المكثف والإبداع.