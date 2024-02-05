بتجهيزات شاملة.. "الأمانة" تهيئ مواقع الفعاليات لرالي حائل تويوتا 2024

وأفادت الأمانة بانتهاء أعمالها في الموقع الرئيسي لحفل انطلاق الرالي وتجهيز الموقع بالكهرباء، وتوصيل الطاقة الكهربائية للمخيمات المصاحبة، ونظافة المواقع، وتجهيز مواقع للفود ترك، وجلسات خاصة وتجهيز المغاسل ودورات المياه، وتجهيز المواقع من خلال مسح الطرق الترابية وتمهيدها وردم بعض الطرق الوعرة المؤدية إلى مقر المراحل بمشاركة عدة إدارات تابعة للأمانة.