"مجموعة التنسيق العربية" تتعهَّد بتمويل مشترك بـ24 مليار دولار للعمل المناخي

وعلى صعيد متصل، قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك، الدكتور محمد الجاسر، في تصريح له عقب الاجتماع: إن البنك الإسلامي للتنمية يفخر بدعم إعلان مجموعة التنسيق العربية للعمل المناخي، وإن الالتزام يأتي في الوقت الذي يقوم فيه البنك الإسلامي للتنمية بتكثيف مستوى تمويل المناخ في عملياته التي وصلت في عام 2021م إلى 31٪، في حين وضع البنك هدفًا طموحًا ليكوِّن بحلول عام 2025م ما لا يقل عن 35٪ من تمويلاته للمناخ.