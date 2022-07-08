أكثر من 18 مليون وجبة غذائية وسلعة تموينية صُعدت للحجاج اليوم

وبلغ إجمالي المواد التموينية التي صُعدت لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات أكثر من 18 مليون مادة وسلعة تموينية، تمثلت في أكثر من (311) ألف وجبة غذائية جاهزة، وأكثر من (2.6) مليون عبوة مياه مبردة و (6) مليون عبوة من الألبان والعصائر، و(2.3) مليون رغيف خبز ، بالإضافة إلى (7) ملايين عبوة مرطبات، وأكثر من (400) ألف عبوة مثلجات.