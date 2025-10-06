أمير الباحة يدشّن مركبة التدخل السريع "عبيّة" لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة

ونوّه الأمير حسام بن سعود، بما تحظى به هيئة الهلال الأحمر السعودي من دعم سخي واهتمام كبير من القيادة الرشيدة –أيدها الله–، الأمر الذي أسهم في تطوير خدماتها الإسعافية المتكاملة في جميع مناطق المملكة، بما يحقق رسالتها وأهدافها في حفظ الأرواح وتخفيف المعاناة، مشيدًا بالجهود الإنسانية التي يبذلها منسوبو الهلال الأحمر السعودي لتعزيز وسائل الوقاية والسلامة، وما أسهمت به من تحسين صحة وسلامة الأفراد الذين يتعرضون للحالات الطارئة.