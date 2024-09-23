"مدير تعليم الخرج": نعيش في وطنٍ يزخر بالإنجازات ويسعى لتحقيق طموحات أبنائه بكل المجالات

وأضاف "الزايدي"؛ اليوم، وبعد مرور 94 عاماً من العطاء والبناء، وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -وفقه الله-، نعيش في وطنٍ يزخر بالإنجازات ويسعى لتحقيق طموحات أبنائه في كل مجالات الحياة، وفي مقدمتها التعليم، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤيتنا المستقبلية، هذا الاهتمام بالتعليم يعكس حبنا ووفاءنا لوطننا المعطاء، ويؤكّد التزامنا ببناء جيلٍ واعٍ قادرٍ على قيادة المستقبل.