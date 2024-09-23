"مدير تعليم الخرج": نعيش في وطنٍ يزخر بالإنجازات ويسعى لتحقيق طموحات أبنائه بكل المجالات

رفع مدير التعليم بمحافظة الخرج عبدالله بن عاقل الزايدي؛ التهنئةَ إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين، حفظهما الله، بمناسبة اليوم الوطني 94.
وقال "الزايدي"؛ بكل فخر واعتزاز، نحتفل بذكرى توحيد وطننا العزيز، المملكة العربية السعودية؛ التي بدأت مسيرتها المجيدة عام 1932، عندما وضع الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- أسس هذا الكيان الشامخ، محققاً حلم الوحدة والوطنية.
وأضاف "الزايدي"؛ اليوم، وبعد مرور 94 عاماً من العطاء والبناء، وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -وفقه الله-، نعيش في وطنٍ يزخر بالإنجازات ويسعى لتحقيق طموحات أبنائه في كل مجالات الحياة، وفي مقدمتها التعليم، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤيتنا المستقبلية، هذا الاهتمام بالتعليم يعكس حبنا ووفاءنا لوطننا المعطاء، ويؤكّد التزامنا ببناء جيلٍ واعٍ قادرٍ على قيادة المستقبل.
وأردف؛ في هذا اليوم الوطني الغالي، نستذكر بفخر تاريخنا المجيد وننظر بتفاؤل إلى المستقبل الواعد.. لقد تحققت تطلعات الأجيال السابقة وأصبحت رؤاهم واقعاً ملموساً، ونحن نواصل المسير بثبات نحو تحقيق مزيدٍ من الإنجازات، مستمدين قوتنا من عزيمتنا وإيماننا بقيادتنا الرشيدة، ومدركين أن التعليم هو الأساس لكل تقدُّمٍ.
ختاماً، أسأل الله أن يحفظ لنا قادتنا، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان، وأن يظل دائماً شامخاً بين الأمم، مسلحاً بالعلم والمعرفة، ومصدراً للإلهام للأجيال المقبلة.