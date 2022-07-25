عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود: مدة الفصل الدراسي 13 أسبوعًا

وحول مدة التخرج في نظام الفصول الدراسية الثلاث وما إذا كانت ستساعد في تسريع تخرج الطالب أو تأخيره؛ قال "ابن عمران": يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على التخرج بوقت أبكر بواقع فصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين على الأقل.