عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود: مدة الفصل الدراسي 13 أسبوعًا

أجاب عميد عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أ.د. سعد بن حمد بن عمران عن أبرز الأسئلة المتعلقة بالتحول إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة وآلية تطبيق الجامعة للنظام.
وقال "ابن عمران": مدة الفصل الدراسي 13 أسبوعًا وفق التقويم الدراسي المعتمد من مجلس الوزراء، و7-8 أسابيع للفصل الصيفي.
وأشار إلى زيادة وقت المحاضرات النظرية في الجدول الدراسي من 50 دقيقة إلى 65 دقيقة، والدرس العملي من 100 دقيقة إلى 130 دقيقة.
وبخصوص تعديل الخطط الدراسية، أوضح "ابن عمران" أن الجامعة ستعمل خلال المرحلة الانتقالية وهي العام الجامعي المقبل 1444، على توزيع المقررات على 3 مستويات دراسية في السنة الواحدة.
ولفت إلى إمكانية النظر بمعايرة ساعات المستوى الدراسي كما هو مطروح حاليًا، بحيث تكون في حدود 9-15 ساعة دراسية معتمدة في الفصول الدراسية الثلاثة.
وفيما يتعلق باحتساب العبء الدراسي للطالب، كشف عميد عمادة شؤون القبول والتسجيل أن المقترح سيكون الحد الأدنى للعبء الدراسي للطالب 9 ساعات، والحد الأعلى 18 ساعة للطالب المتوقع تخرجه.
وحول مدة التخرج في نظام الفصول الدراسية الثلاث وما إذا كانت ستساعد في تسريع تخرج الطالب أو تأخيره؛ قال "ابن عمران": يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على التخرج بوقت أبكر بواقع فصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين على الأقل.
وأضاف: مدة التخرج للطلاب ستتم على مستوى الخطة الدراسية والمحافظة على عدد السنوات الدراسية اللازمة للتخرج وهي 4 أو 5 سنوات.