"الهناجر الحديدية".. قنابل موقوتة تُشكِّل خطرًا على الأرواح وخطوط الكهرباء بمحايل

وتفصيلاً، يتجدد خطر الهناجر الحديدية مع كل رشة مطر ورياح تصاحبها، ويعيش الجميع حالة من الخوف والهلع من سقوطها وتطايرها المتكرر وسط مطالبات بسرعة تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، وإيجاد الحلول التي تضمن سلامة الجميع، واستمرار الخدمات العامة، مثل الطرق والكهرباء.. وغيرها، التي لا تسلم مع كل حالة مطرية تحدث.