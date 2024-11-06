"محافظ الزلفي" يبحث حلول مجاري الأودية والسيول وتجمعات مياه الأمطار ببعض الميادين والتقاطعات

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية في قاعة الاجتماعات بالمحافظة، بحضور كافة أعضائها.
وتخلل الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه اللجنة بشأن مجاري الأودية والسيول إضافة إلى بحث إيجاد الحلول المناسبة لتجمعات مياه الأمطار في بعض الميادين والتقاطعات داخل المحافظة، كما ناقش المجتمعون أهمية تنفيذ حماية خرسانية لطرق الطلعات الجبلية؛ تفاديًا لخطورة تساقط الصخور خلال فترة هطول الأمطار لا سمح الله.
وناقش الاجتماعُ الأساليبَ المثلى لمعالجة مخلفات المزارع، وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والتي صدر على إثرها جملة من التوصيات والقرارات اللازمة.
وشدد العتيبي على أهمية التعاون والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة من أجل تعزيز وسائل السلامة لحماية الأرواح والممتلكات.