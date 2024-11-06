"محافظ الزلفي" يبحث حلول مجاري الأودية والسيول وتجمعات مياه الأمطار ببعض الميادين والتقاطعات

وتخلل الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه اللجنة بشأن مجاري الأودية والسيول إضافة إلى بحث إيجاد الحلول المناسبة لتجمعات مياه الأمطار في بعض الميادين والتقاطعات داخل المحافظة، كما ناقش المجتمعون أهمية تنفيذ حماية خرسانية لطرق الطلعات الجبلية؛ تفاديًا لخطورة تساقط الصخور خلال فترة هطول الأمطار لا سمح الله.