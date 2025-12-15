موسم الرياض 2025 يتجاوز 8 ملايين زائر منذ انطلاقه في أكتوبر وسط تنوّع واسع في الفعاليات والتجارب

وشهدت مناطق الموسم المختلفة كثافة عالية في الحضور، وفي مقدمتها حديقة السويدي التي تسلط الضوء على إبراز الثقافات والتراث لعدد من الدول، من خلال أكلها، وفنونها، وأزياءها، وحرفها. إضافة إلى الحضور الكثيف في "بوليفارد سيتي" بما تضمه من مسارح وحفلات وعروض ترفيهية، و"بوليفارد وورلد" الذي يقدم تجارب مستوحاة من دول متعددة، إلى جانب عدد من المناطق والفعاليات النوعية التي أسهمت في تنويع الخيارات أمام الزوار.