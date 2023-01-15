شاهد.. 4 أبطال جُدد في الأمسية الختامية لمهرجان كؤوس الملوك للإبل

ووجد الخيال تجاوبًا كبيرًا من حصانه في مراحل الحسم الأخيرة، وأخذ يتقدم بقوة لانتزاع صدارة "ستاي ثينكنج" مع عبدالله الراشد و"بن يور هوبس" مع الخيال عادل الفريد؛ حيث قدّم الثلاثي فاصلًا جميلًا من التنافس، حسمه "ديريفو" لصالحه، متقدمًا بفارق طولين، قاطعًا مسافة 2000 متر في زمن قدره 2.04.43 دقيقة؛ حيث أسدل الستار على المهرجان بهذا الفوز، وسلم الأمير جلوي بن سعود بن عبدالعزيز، الكأس والجائزة للفائزين.