أمير "الشمالية": نجاح موسم الحج امتداد للمسيرة التاريخية لهذه البلاد قيادةً وحكومةً وشعبًا

وأكد أن هذا النجاح المتميز لتنظيم موسم الحج لهذا العام كان ثمرة التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة وإشراف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اللذين سخّرا الجهود والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، لأداء شعيرتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، واضعين هذا الشرف في أعلى الأولويات، مما كان له دور محوري في تيسير رحلة ضيوف الرحمن، وما صاحب ذلك من تميز في تنفيذ مراحل المناسك كافة ليؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وطمأنينة.