أمير "الشمالية": نجاح موسم الحج امتداد للمسيرة التاريخية لهذه البلاد قيادةً وحكومةً وشعبًا

رفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح حج هذا العام 1445.
وأكد أن هذا النجاح المتميز لتنظيم موسم الحج لهذا العام كان ثمرة التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة وإشراف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اللذين سخّرا الجهود والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، لأداء شعيرتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، واضعين هذا الشرف في أعلى الأولويات، مما كان له دور محوري في تيسير رحلة ضيوف الرحمن، وما صاحب ذلك من تميز في تنفيذ مراحل المناسك كافة ليؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وطمأنينة.
وعدّ نجاح موسم الحج 1445 امتدادًا للمسيرة التاريخية المباركة لهذه البلاد قيادةً وحكومةً وشعبًا، التي أسسها الملك عبدالعزيز في خدمة الإسلام ونشر رسالته السامية، وتمكين المسلمين من أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة وفق جودة خدمات عالية وطمأنينة وراحة.
وأبرز أمير منطقة الحدود الشمالية دور برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- في إتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين، مشيداً بالجهود والخدمات التي بذلتها وقدمتها جميع قطاعات الدولة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، وفق التوجيهات الكريمة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وما تحقق من تميز في تنفيذ كل الخطط.
وسأل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويجزل لهما الأجر والمثوبة على ما يقدمانه للمسلمين من خدمات خيّرة وأعمال جليلة، وأن يمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا عزها وأمنها ورخاءها واستقرارها.