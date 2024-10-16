انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ديسمبر المقبل

تحت رعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تنطلق فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في ديسمبر المقبل في دورته السادسة تحت عنوان "نبني إرث لوجستي يستشرف المستقبل". سيشارك في المؤتمر نخبة من خبراء وصناع قرار سلاسل الامداد والخدمات اللوجستية ، يمثلون منظمات عالمية ومحلية، ورؤساء مجالس وجمعيات ومؤسسات في قطاعات واعدة .
وأوضح رئيس اللجنة العليا لتنظيم المؤتمر، د. عبدالعزيز بن صالح السهلي، أن هذه النسخة الاستثنائية تعكس مكانة المؤتمر البارزة على الساحة الاقتصادية وما يتمتع به من ثقل كبير في الأوساط اللوجستية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشركات والجهات المستهدفة لتطوير معايير تقديم الخدمات اللوجستية، ودعم التجارة الإلكترونية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وتبنّي أفضل التقنيات المبتكرة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المرتبطة بها، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط بين قارات العالم وأنموذجًا لمنظومة النقل المتكاملة.
وأضاف د. السهلي أن هذه النسخة تأتي في مرحلة محورية حيث نبني فيها شراكات جديدة مع مختلف شرائح القطاعات المستهدفة. ونسعى في هذا المؤتمر إلى طرح الرؤى والأفكار لتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030
مما يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية شهدت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات الداعمة لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث قفزت المملكة 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي العالمي الصادر عن البنك الدولي لتحتل المركز الـ38؛ مما يدعم كفاءة القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد. كما تصدرت الخدمات اللوجستية نموًا في سجلات القطاعات الواعدة بنسبة 76% خلال الربع الثاني من العام الحالي.
كما يضم المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها وتطوير القطاعات المستهدفة المرتبطة بها. ويتضمن برنامج المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية بالإضافة إلى ورش العمل المصاحبة وركن ريادة الاعمال بالإضافة الى مسابقة تحدي سلاسل الإمداد (اللوجيثون) ، بالإضافة الى استحداث منصة تمكين المرأة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
وندعو جميع المهتمين بالتسجيل والمشاركة في فعاليات المؤتمر من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://sc-2030.com/ar/register