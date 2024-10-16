انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ديسمبر المقبل

وأوضح رئيس اللجنة العليا لتنظيم المؤتمر، د. عبدالعزيز بن صالح السهلي، أن هذه النسخة الاستثنائية تعكس مكانة المؤتمر البارزة على الساحة الاقتصادية وما يتمتع به من ثقل كبير في الأوساط اللوجستية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشركات والجهات المستهدفة لتطوير معايير تقديم الخدمات اللوجستية، ودعم التجارة الإلكترونية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وتبنّي أفضل التقنيات المبتكرة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المرتبطة بها، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط بين قارات العالم وأنموذجًا لمنظومة النقل المتكاملة.