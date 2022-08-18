"الشريف" يتكفل بقيمة إيجار مبنى "جمعية تطوير لخدمة الأحياء" لمدة عام

وقال الداعم الشيخ حسن الشريف أن هذا الدعم للجمعية يأتي خدمةً منه للجمعية التي تهدف إلى تطوير الأحياء، مبينًا أن هذا الدعم هو دور وجهاء المجتمع ورجال الأعمال في دعم الجمعيات لتحقق أهدافها على الوجه الأكمل، حاثًا رجال الأعمال على الدعم المالي والمعنوي للجمعيات التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.