"الشريف" يتكفل بقيمة إيجار مبنى "جمعية تطوير لخدمة الأحياء" لمدة عام

تكفل رجل الأعمال الشيخ حسن بن مفرح الشريف، مساء أمس، بإيجار جمعية تطوير لخدمة الأحياء لمدة عام كامل، حيث بلغت قيمة إيجار مبنى الجمعية الواقع بحي لبن بجوار نادي الرياض على شارع الطائف، مبلغ 28750 ريالاً تم تحويلها على حساب الجمعية الرسمي ببنك الإنماء.
صرّح بذلك مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية خالد العضياني، مبينًا أن رجل الأعمال الشيخ حسن الشريف هو داعم لعمل الجمعية ومقوم لعملها ومساند لها حيث بادر "الشريف" بهذا الدعم المتوالي للجمعية، فقد قام بأولى مبادراته بدعم الجمعية وقت تأسيسها فكان لهذه المبادرة أثر ملموس لسير عمل الجمعية.
وقال الداعم الشيخ حسن الشريف أن هذا الدعم للجمعية يأتي خدمةً منه للجمعية التي تهدف إلى تطوير الأحياء، مبينًا أن هذا الدعم هو دور وجهاء المجتمع ورجال الأعمال في دعم الجمعيات لتحقق أهدافها على الوجه الأكمل، حاثًا رجال الأعمال على الدعم المالي والمعنوي للجمعيات التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
من جانب آخر، شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور نهار العتيبي، الشيخ حسن الشريف، مؤكدًا أنه لم يأل جهدًا في دعم الجمعية منذ تأسيسها.
وأوضح المشرف المالي بالجمعية وعضو مجلس الإدارة محمد الحبردي، أن هذا الدعم من الشيخ حسن الشريف للجمعية ليس بمستغرب، حيث تبرع الشيخ حسن للجمعية أثناء تأسيسها بمبلغ ٥٠ ألف ريال تلا ذلك دعم مسابقة إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني 91 بمبلغ قدره 20 ألف ريال، واليوم يتوج الجمعية بالتكفل بإيجار المبنى لمدة عام مقبل بمبلغ 28750 ريالاً.
وتهدف جمعية تطوير لخدمة الأحياء إلى المساهمة في توفير الخدمات العامة، وكذلك المساهمة في الخدمات البلدية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع للمحافظة على المرافق العامة.