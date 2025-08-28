أمانة تبوك تنفّذ 8434 زيارة ميدانية لضبط أعمال البنية التحتية

وأوضحت الأمانة أن تلك الجولات أسفرت عن رصد 1247 مخالفة، جرى التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح البلدية، وتركّزت أبرز المخالفات في عدم إعادة الوضع إلى ما كان عليه، وظهور بعض الهبوطات في مواقع الأعمال، إضافة إلى وجود حواجز غير ممتثلة، وهو ما شكّل أكثر من 50% من إجمالي المخالفات المرصودة، وتُعدّ وفق اللوائح مخالفات جسيمة.