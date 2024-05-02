بمسمى "مشرف مبانٍ".. "الخارجية" تطرح وظائف تعاقدية شاغرة لشَغلها بكوادر وطنية

واشترطت الوزارة في المتقدم، إلى جانب الجدارة التي هي الأساس: أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي، بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا، وإذا كان المؤهل من خارج المملكة تتم معادلته من الجهة المختصة.