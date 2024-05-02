بمسمى "مشرف مبانٍ".. "الخارجية" تطرح وظائف تعاقدية شاغرة لشَغلها بكوادر وطنية

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية، عن توفر وظائف تعاقدية بمسمى "مشرف مبانٍ"، وترغب في شَغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة؛ للعمل في بعثات المملكة في الخارج.
وأوضحت "الخارجية" أن الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب لشغل هذه الوظائف التعاقدية هو درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية أو الهندسة المدنية أو الميكانيكية، أو أحد التخصصات العلمية ذات الصلة.
واشترطت الوزارة في المتقدم، إلى جانب الجدارة التي هي الأساس: أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي، بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا، وإذا كان المؤهل من خارج المملكة تتم معادلته من الجهة المختصة.
وتَضمنت الشروط: أن يكون المتقدم مُجيدًا للغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 5 في اختبار ILETS أو ما يعادلها في اختبار (TOFEL)، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يتعهد خطيًّا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.
وحددت "الخارجية" اليوم الخميس الموافق 2 مايو 2024 بداية للتقديم وحتى يوم الخميس 9 مايو 2024م، عبر منصة توظيف الوزارة.