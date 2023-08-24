وكالة البلدية بـ"أمانة العاصمة المقدسة" تسخّر جهودها وآلياتها لإزالة مخلفات الأمطار

سخرت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في البلديات الفرعية، جهودها وآلياتها لإزالة مخلفات الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة يوم الثلاثاء.
يأتي ذلك في إطار أعمالها المنوطة بها من إزالة تجمعات المياه؛ لمنع تكوّن مستنقعات مائية في الشوارع، بمتابعة ميدانية من قبل رؤساء البلديات الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة.
وتفصيلاً؛ نفّذت بلدية الشوقية أعمال إزالة مخلفات الأمطار بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وقامت بلدية الزيمة برفع تجمعات مياه الأمطار وآثارها من عدة مواقع داخل نطاقها الإشرافي.
بدورها، قامت بلدية عسفان بأعمال سحب المياه ومعالجة التجمعات المائية الناتجة عن الحالة المطرية بقرية المقيطع، كما نفذت بلدية الشرائع الفرعية أعمالها الميدانية لرفع تجمعات مياه الأمطار وآثارها في نطاقها الإشرافي.
وواصلت بلدية جنوب مكة الفرعية أعمالها الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة لرفع تجمعات مياه الأمطار من عدة مواقع في نطاق البلدية، كما تم الانتهاء من بعض المواقع وجارٍ العمل على مواقع أخرى، فيما نفذت بلدية العزيزية الفرعية أعمال رفع مخلفات الأمطار وفتح الطرق وإزالة الأحداث بالتعاون مع الإدارات المعنية والعمل متواصل على مدار الساعة.
وكانت مكة المكرمة قد شهدت أمس الأول الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة، شملت معظم أحياء العاصمة المقدسة والقرى التابعة لها.