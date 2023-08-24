وكالة البلدية بـ"أمانة العاصمة المقدسة" تسخّر جهودها وآلياتها لإزالة مخلفات الأمطار

وواصلت بلدية جنوب مكة الفرعية أعمالها الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة لرفع تجمعات مياه الأمطار من عدة مواقع في نطاق البلدية، كما تم الانتهاء من بعض المواقع وجارٍ العمل على مواقع أخرى، فيما نفذت بلدية العزيزية الفرعية أعمال رفع مخلفات الأمطار وفتح الطرق وإزالة الأحداث بالتعاون مع الإدارات المعنية والعمل متواصل على مدار الساعة.