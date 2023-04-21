سمو محافظ الأحساء يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك

وأَمّ المصلين، فضيلةُ الشيخ الدكتور علي بن محمد الفريح رئيس المحكمة العامة بالأحساء، الذي تَطَرق في خطبته إلى الوصية بتقوى الله تعالى، وإلى ما خص الله به هذه الأمة في يوم العيد، وتوحيد الله وتمجيده، وما اشتملت عليه وصية النبي صلى الله عليه وسلم من أصول جامعة وهي: (قل ءامنتُ بالله ثم استقم).