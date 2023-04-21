سمو محافظ الأحساء يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك

أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين بمصلى العيد بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء.
وأَمّ المصلين، فضيلةُ الشيخ الدكتور علي بن محمد الفريح رئيس المحكمة العامة بالأحساء، الذي تَطَرق في خطبته إلى الوصية بتقوى الله تعالى، وإلى ما خص الله به هذه الأمة في يوم العيد، وتوحيد الله وتمجيده، وما اشتملت عليه وصية النبي صلى الله عليه وسلم من أصول جامعة وهي: (قل ءامنتُ بالله ثم استقم).
كما تَطرق إلى السمع والطاعة لولي الأمر، والالتفاف حول الولاة والدعاء لهم، وإلى ما حبى الله به بلادنا من نعمة الأمن والاستقرار الذي يستلزم علينا جميعًا شكر الله تعالى، واللهج بالدعاء بأن يديم على بلادنا الأمن والاطمئنان والسلام.
كما تَطَرق في خطبته إلى الحث على بر الوالدين، وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران؛ فهذا يوم بر وإحسان وصلة.
وفي ختام خطبته دعا لولاة أمرنا ولجنودنا البواسل وللمسلمين أجمعين.
وأدى الصلاة مع سموه: صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي، والأمير فيصل بن فهد بن جلوي، وسعادة وكيل محافظة الأحساء الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري، ومديري الدوائر الحكومية من مدنيين وعسكريين.