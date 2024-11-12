معاقبة عدة منشآت مقاولات لمخالفتها نظام المنافسة من خلال التواطؤ في المشاريع الحكومية

وأضافت أن القرار تضمن إيقاع غرامة مالية قدرتها 141 ألف ريال على شركة ركن التصافي للمقاولات العامة، وغرامة مالية قدرها 125 ألف ريال على مؤسسة منار المدن للتشغيل والصيانة، وغرامة مالية قدرها 48 ألف ريال على مؤسسة فهد بن علي آل سالم للمقاولات.