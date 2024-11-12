محليات

معاقبة عدة منشآت مقاولات لمخالفتها نظام المنافسة من خلال التواطؤ في المشاريع الحكومية

عقب التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.. قرار هيئة المنافسة تضمّن عقوبات مالية
معاقبة عدة منشآت مقاولات لمخالفتها نظام المنافسة من خلال التواطؤ في المشاريع الحكومية
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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن العقوبات المقررة ضد عدد من المنشآت؛ لمخالفتها نظام المنافسة من خلال التواطؤ في المشاريع الحكومية.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس" أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وأحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

وأضافت أن القرار تضمن إيقاع غرامة مالية قدرتها 141 ألف ريال على شركة ركن التصافي للمقاولات العامة، وغرامة مالية قدرها 125 ألف ريال على مؤسسة منار المدن للتشغيل والصيانة، وغرامة مالية قدرها 48 ألف ريال على مؤسسة فهد بن علي آل سالم للمقاولات.

الهيئة العامة للمنافسة

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