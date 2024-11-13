لا تعطهم.. سقوط رجلين وامرأة يمارسون التسول بالأماكن العامة وأمام المحال التجارية بالقصيم

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسولين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمساجد وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في المنطقة عن رصد وضبط شخص يقوم بالتسول بطريقة مباشرة في الأماكن العامة.
ونجحت قوات الأمن في ضبط شخص من الجنسية الباكستانية يقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحال التجارية.
وتحت عنوان "معًا نكافح التسول"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تم رصد وضبط امرأة تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام أحد المساجد عبر استعطاف المصلين.
ونوّه بضرورة الإبلاغ عن حالات التسول على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات ومناطق المملكة؛ مذكرًا بأن مكافحة التسول مسؤوليتنا جميعًا.