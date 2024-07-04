شاهد.. افتتاح معرض "أطفال لتبقى" بالرياض للتوعية بترشيد الطاقة

ويهدف المعرض الذي تستمر فعالياته خمسة أيام، من الساعة الثانية ظهرًا، حتى العاشرة مساءً، إلى توعية الأطفال من عمر 6 إلى 12 عامًا وعائلاتهم بمفهوم ترشيد استهلاك الطاقة، والتعريف بماهية كفاءة الطاقة وأساليب المحافظة عليها، سواء في المنزل أو السيارة، بطريقة مبسطة ومناسبة للأطفال، وذلك من خلال أنشطة تعليمية وتفاعلية.