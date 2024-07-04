شاهد.. افتتاح معرض "أطفال لتبقى" بالرياض للتوعية بترشيد الطاقة

افتتح المدير العام للمركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر بن عبدالله الغامدي، الأربعاء، معرض "أطفال لتبقى"، الذي ينظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة".
جاء ذلك ضمن جهود الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، بمركز غرناطة مول بمدينة الرياض.
ويهدف المعرض الذي تستمر فعالياته خمسة أيام، من الساعة الثانية ظهرًا، حتى العاشرة مساءً، إلى توعية الأطفال من عمر 6 إلى 12 عامًا وعائلاتهم بمفهوم ترشيد استهلاك الطاقة، والتعريف بماهية كفاءة الطاقة وأساليب المحافظة عليها، سواء في المنزل أو السيارة، بطريقة مبسطة ومناسبة للأطفال، وذلك من خلال أنشطة تعليمية وتفاعلية.
ويتكون المعرض من عدة أجزاء تكون رحلة تعليمية للأطفال تشمل: "استكشاف الطاقة، والألعاب التفاعلية، والشاشات التفاعلية، وجناح التصوير، وركن التلوين".