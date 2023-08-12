بعد "وعكة الجمعة".. "السديس" يزور "المعيقلي" للاطمئنان على صحته

زار رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد من أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد الحرام، هم: فضيلة الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الجهني، وفضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، مساء اليوم فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي؛ للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به الجمعة الماضية أثناء أدائه صلاة الجمعة بالمسجد الحرام.
واطمأن الشيخ السديس على صحة الشيخ المعيقلي داعيًا المولى أن يمنَّ عليه بالشفاء والصحة.
من جهته، أعرب الشيخ ماهر المعيقلي عن شكره لرئيس الشؤون الدينية وأصحاب الفضيلة على هذه البادرة، مؤكدًا أن سؤاله واطمئنانه كان لهما الأثر الطيب، مثمنًا حرصه ومتابعته المستمرة والدائمة لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين.